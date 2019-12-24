Певица Ани Лорак похвасталась отличной фигурой. Знаменитость
предстала в образе невесты.
Певица Ани Лорак похвасталась отличной фигурой. Знаменитость
предстала в образе невесты.
Артистка тщательно следит за своей внешностью, профессия
обязывает. Между тем Ани Лорак не фанатка диет – предпочитает дробное питание.
Вокалистка ест часто, но понемногу. В основном рацион звезды составляют овощи,
курица и рыба, но иногда артистка балует себя жареной картошкой.
Не забывает знаменитость и про спорт. Его в жизни Ани Лорак очень
много. Она ежедневно делает упражнения на пресс, укрепляет руки, ноги.
Эффект от силовых упражнений звезда закрепляет хорошей растяжкой. Занимается Ани
без тренера. Она сама разработала комплекс упражнений, который
помогает поддерживать фигуру.
Результатами тренировок Ани Лорак любит хвастаться в "Инстаграм".
Так, например, на свежем снимке артистка демонстрирует точеную талию.
Вокалистка облачена в белое платье с пышными рукавами и
открытыми плечами. Образ невесты пришелся фанатам знаменитости по душе. Они
осыпали комплиментами.
24 Дек 2019 в 2:26 PST
"Такая красавица просто огонь 🔥🔥 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Богиня 😍", "О боже я сейчас умру от этой
красоты 😍😍👍👍👍Вы супер! Спасибо за ваш труд. Я",
"Красавица необыкновенная 😍😍❤️😘 Восхищаюсь и очень люблю ❤️😘💋", "Клеопатра 😍", "ТЕМНЫЙ ЦВЕТ волос абсолютно
твой 🥳
феерическая манящая искушающая ❤️ полная гармония 🥰 ТАК И ХОЧЕТСЯ РАССМАТРИВАТЬ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ 💋🍓", – писали поклонники