Певица Ани Лорак похвасталась отличной фигурой. Знаменитость предстала в образе невесты.

Певица Ани Лорак похвасталась отличной фигурой. Знаменитостьпредстала в образе невесты.Артистка тщательно следит за своей внешностью, профессияобязывает. Между тем Ани Лорак не фанатка диет – предпочитает дробное питание.Вокалистка ест часто, но понемногу. В основном рацион звезды составляют овощи,курица и рыба, но иногда артистка балует себя жареной картошкой.Не забывает знаменитость и про спорт. Его в жизни Ани Лорак оченьмного. Она ежедневно делает упражнения на пресс, укрепляет руки, ноги.Эффект от силовых упражнений звезда закрепляет хорошей растяжкой. Занимается Анибез тренера. Она сама разработала комплекс упражнений, которыйпомогает поддерживать фигуру.Результатами тренировок Ани Лорак любит хвастаться в "Инстаграм".Так, например, на свежем снимке артистка демонстрирует точеную талию.Вокалистка облачена в белое платье с пышными рукавами иоткрытыми плечами. Образ невесты пришелся фанатам знаменитости по душе. Ониосыпали комплиментами.24 Дек 2019 в 2:26 PST"Такая красавица просто огонь 🔥🔥 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Богиня 😍", "О боже я сейчас умру от этойкрасоты 😍😍👍👍👍Вы супер! Спасибо за ваш труд. Я","Красавица необыкновенная 😍😍❤️😘 Восхищаюсь и очень люблю ❤️😘💋", "Клеопатра 😍", "ТЕМНЫЙ ЦВЕТ волос абсолютнотвой 🥳феерическая манящая искушающая ❤️ полная гармония 🥰 ТАК И ХОЧЕТСЯ РАССМАТРИВАТЬ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ 💋🍓", – писали поклонники