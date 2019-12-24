Посольство России в Великобритании опровергло утверждения Бориса Джонсона о сопровождении британскими ВВС российских самолётов. По словам Джонсона, с мая по сентябрь этого года британские истребители Тайфун более 20 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов.

Посольство России в Великобритании опровергло утверждения Бориса Джонсона о сопровождении британскими ВВС российских самолётов. По словам Джонсона, с мая по сентябрь этого года британские истребители "Тайфун" более 20 раз поднимались в небо над Эстонией для сопровождения 56 российских самолетов.В нашем диппредставительстве назвали эти сведения не соответствующими действительности. Российские военные самолеты осуществляют перелеты из района Санкт-Петербурга в Калининградскую область для обеспечения повседневных нужд Вооруженных сил в регионе, сообщает телеканал "Россия 24".