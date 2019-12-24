Почтальон из Великобритании Пол Краш умер на работе, доставляя на своей машине письма к Рождеству. 42-летний мужчина не выдержал нагрузки: в преддверии праздников ему пришлось развозить ..

Почтальон из Великобритании Пол Краш умер на работе, доставляя на своей машине письма к Рождеству. 42-летний мужчина не выдержал нагрузки: в преддверии праздников ему пришлось развозить около 240 посылок вместо обычных 100, сообщает .Как пишет , в один из будних дней по возвращении домой Краш почувствовал недомогание. Его коллега признался, что мужчина жаловался ему на плохое самочувствие: по словам работника, ему было тяжело вставать с постели. Через час у Пола случился сердечный приступ, который оборвал его жизнь. У него остались жена и двое детей.