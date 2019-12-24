Пластический хирург Светлана Жаркова прокомментировала Дни.ру произошедшее с Лерой Кудрявцевой несчастье. Она предположила, что у телеведущей была травма, из-за чего порвались грудные импланты.

Пластический хирург Светлана Жаркова прокомментировала"Дни.ру" произошедшее с Лерой Кудрявцевой несчастье. Она предположила, что утелеведущей была травма, из-за чего порвались грудные импланты.По словам врача, установкаимплантов – в целом безопасная процедура. В подтверждение своих слов Жарковапривела статистику: в США зарегистрирован один подобный случай на 30 000человек.Разрыв же их у ЛерыКудрявцевой, как отметила эксперт – исключение. "Располагая очень скуднойинформацией из ее поста в "Инстаграм", можно предположить, что была травма ванамнезе. Ведь эти импланты имеют пожизненную гарантию, их оболочка достаточнопрочная, и порваться просто так не может. Возможно, было какое-то сильное механическоевоздействие, что и привело к печальным последствиям", – объяснила хирург."Лера пишет, что проходит чек-ап(комплексная проверка здоровья в клинике – прим. ред.) один раз в год. Мненепонятно, как на протяжении пяти или шести лет при прохождении чек-апа разрываимпланта не обнаружилось. И почему она так долго ходила с надорванными имплантами",– недоумевает специалист. Она отметила, что внутри грудного импланта находитсяне текучий гель. Однако, если все же произошел надрыв, гель начинает менятьсвою химическую формулу, физическую форму и проникать в ткани железы.23 Дек 2019 в 11:20 PSTСветлана Жаркова напомнила,что любая женщина должна раз в год проходить обследование молочных желез,делать УЗИ, либо МРТ и отслеживать не только сами ткани груди на предметвозможного возникновения новообразований, но и состояние имплантов. "Все-такиэто инородное тело, и я рекомендую своим пациентам за ними наблюдать", -подчеркнула пластический хирург.Медик отметила, что сейчассамое главное у – это здоровье. Светлана Жаркова уверена, чтотелеведущая быстро придет в норму. "Женщина молодая, сильная, восстановится.Потом уже будет решаться вопрос об эстетике. Вряд ли она решится в ближайшеевремя на установку имплантов, но грудь, конечно, будет выглядеть не самымлучшим образом", – вынесла вердикт эксперт.По ее словам, имплантыбольшого размера растягивают ткани и после их удаления грудь провисает. "То,что произошло с – это исключение из правил. Миллионы женщинживут с имплантами, и у них все хорошо. Но риски есть всегда при любой операции.Другое дело, насколько они велики в каждом отдельном случае", – заключилахирург.