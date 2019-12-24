Пластический хирург Светлана Жаркова прокомментировала
Дни.ру произошедшее с Лерой Кудрявцевой несчастье. Она предположила, что у
телеведущей была травма, из-за чего порвались грудные импланты.
Пластический хирург Светлана Жаркова прокомментировала
"Дни.ру" произошедшее с Лерой Кудрявцевой несчастье. Она предположила, что у
телеведущей была травма, из-за чего порвались грудные импланты.
По словам врача, установка
имплантов – в целом безопасная процедура. В подтверждение своих слов Жаркова
привела статистику: в США зарегистрирован один подобный случай на 30 000
человек.
Разрыв же их у Леры
Кудрявцевой, как отметила эксперт – исключение. "Располагая очень скудной
информацией из ее поста в "Инстаграм", можно предположить, что была травма в
анамнезе. Ведь эти импланты имеют пожизненную гарантию, их оболочка достаточно
прочная, и порваться просто так не может. Возможно, было какое-то сильное механическое
воздействие, что и привело к печальным последствиям", – объяснила хирург.
"Лера пишет, что проходит чек-ап
(комплексная проверка здоровья в клинике – прим. ред.) один раз в год. Мне
непонятно, как на протяжении пяти или шести лет при прохождении чек-апа разрыва
импланта не обнаружилось. И почему она так долго ходила с надорванными имплантами",
– недоумевает специалист. Она отметила, что внутри грудного импланта находится
не текучий гель. Однако, если все же произошел надрыв, гель начинает менять
свою химическую формулу, физическую форму и проникать в ткани железы.
23 Дек 2019 в 11:20 PST
Светлана Жаркова напомнила,
что любая женщина должна раз в год проходить обследование молочных желез,
делать УЗИ, либо МРТ и отслеживать не только сами ткани груди на предмет
возможного возникновения новообразований, но и состояние имплантов. "Все-таки
это инородное тело, и я рекомендую своим пациентам за ними наблюдать", -
подчеркнула пластический хирург.
Медик отметила, что сейчас
самое главное у – это здоровье. Светлана Жаркова уверена, что
телеведущая быстро придет в норму. "Женщина молодая, сильная, восстановится.
Потом уже будет решаться вопрос об эстетике. Вряд ли она решится в ближайшее
время на установку имплантов, но грудь, конечно, будет выглядеть не самым
лучшим образом", – вынесла вердикт эксперт.
По ее словам, импланты
большого размера растягивают ткани и после их удаления грудь провисает. "То,
что произошло с – это исключение из правил. Миллионы женщин
живут с имплантами, и у них все хорошо. Но риски есть всегда при любой операции.
Другое дело, насколько они велики в каждом отдельном случае", – заключила
хирург.