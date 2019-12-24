Высший дивизион чемпионата Испании по футболу узнал имя нового президента. Им стал Хавьер Тебас, который ранее возглавлял Ла Лигу с 2013 года. Он одержал победу без борьбы, поскольку был единственным кандидатом на пост главы.

Высший дивизион чемпионата Испании по футболу узнал имя нового президента. Им стал Хавьер Тебас, который ранее возглавлял Ла Лигу с 2013 года. Он одержал победу без борьбы, поскольку был единственным кандидатом на пост главы.В связи с тем, что выборы проходили без иных альтернатив, теперь нет никакой необходимости в проведении внеочередной генеральной ассамблеи, сообщает Чемпионат.Com. 57-летний функционер перед нынешним избранием ушел в отставку, но вскоре был назначен временным руководителем.Теперь же Тебас продолжит управлять чемпионатом на протяжении последующих четырех лет уже в качестве полноценного главы турнира.