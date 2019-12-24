Телеведущая Анфиса Чехова известна как человек раскрепощенный, однако в этот раз знаменитость ошарашила поклонников совсем неординарной выходкой. Знаменитость с блаженной улыбкой показала тренировку своих интимных мышц.

Телеведущая Анфиса Чехова известна как человек раскрепощенный, однако в этот раз знаменитость ошарашила поклонников совсем неординарной выходкой. Знаменитость с блаженной улыбкой показала тренировку своих интимных мышц.В кадре Анфиса позирует на специальном кресле, которое и позволяет ей в полной мере насладиться процессом. Как оказалось, звезда отечественного шоу-бизнеса пришла в специализированную клинику, чтобы поправить свое женское здоровье и опробовать новый аппарат, который позволяет подтянуть интимные мышцы."Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверенна, что многим это будет полезно! Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы! И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье. Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт🙈" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – отметила Чехова.Стоит заметить, что после 40 лет многие женщины действительно сталкиваются с описанными проблемами. Впрочем, расписывать, что к чему знаменитость не стала, сославшись на то, что 30% ее аудитории являются мужчинами."И вот, наконец, впервые в России, в клинике у моей подруги-первопроходца появилось волшебное кресло. Посмотрите на фото. Выглядит как обычное кресло. Уютно устраиваешься в нем не снимая одежды, и тут включаются электромагнитные волны, при помощи которых происходит глубокая стимуляция интимных мышц. Сокращаются они в сотни раз интенсивней, чем при выполнении упражнений Кегеля – около 10 000 сокращений за 28 минут", – рассказала Анфиса.Телелведущая также подчеркнула, что процедура не только безболезненная, но и очень приятная, о чем свидетельствует ее выражение лица на снимках. Чехова также дополнила, что достаточно будет от шести до десяти сеансов, чтобы восстановить эластичность интимных мышц.23 Дек 2019 в 6:07 PST