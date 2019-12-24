В американском городе Финиксе (штат Аризона) неизвестный злоумышленник открыл огонь рядом с торговым центром. В результате инцидента два человека получили ранения, стрелявший ликвидирован прибывшими на место полицейскими.

В американском городе Финиксе (штат Аризона) неизвестный злоумышленник открыл огонь рядом с торговым центром. В результате инцидента два человека получили ранения, стрелявший ликвидирован прибывшими на место полицейскими.По данным местных правоохранителей, угрожавший огнестрельным оружием мужчина угнал автомобиль, ранив при этом попытавшегося ему помешать случайного прохожего и водителя другой машины, передает ТАСС.Пытаясь скрыться от стражей порядка, злоумышленник протаранил на угнанной машине автомобиль полиции. В ходе противостояния он был ранен полицейскими и скончался на месте.