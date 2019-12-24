Совсем скоро наступит новый 2020 год. Получить праздничный запас Боржоми вы сможете с помощью Дни.ру.

Совсем скоро наступит новый 2020 год. Получить праздничный запас "Боржоми" вы сможете с помощью "Дни.ру".К главному празднику страны легендарный бренд минеральной воды подготовил отличные подарки. Вы сможете получить запас минеральной воды на целый месяц."Праздник, чтобы #боржомить", что означает – волшебно проводить время: с друзьями и близкими или наедине с собой, на улице или в помещении, на коньках или пешком, танцуя на вечеринке или собравшись дома."Боржоми" – известная грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии.Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 24 Дек 2019 в 4:28 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на группы "Алиса".