Судя по всему, у 17-летней дочери Екатерины Климовой – Елизаветы Хорошиловой – появились проблемы со здоровьем. Или же девушка лишь подогревает интерес пользователей Сети?

Судя по всему, у 17-летней дочери Екатерины Климовой – Елизаветы Хорошиловой – появились проблемы со здоровьем. Или же девушка лишь подогревает интерес пользователей Сети?Накануне звездная наследница опубликовала загадочный снимок в "Сторис" на своей странице "Инстаграм". На фото девушка запечатлела сама себя в зеркало.Глядя на кадр, несложно догадаться, что дочь Климовой находится в больнице. В руках Елизавета держит выписной эпикриз.Что именно с ней произошло, Хорошилова не рассказала. Ее мать, к слову, тоже воздержалась от комментариев. Тем не менее, наследница Екатерины не выложила фотографий с больничной койки.Возможно, девушка была на плановом осмотре или диспансеризации. С другой стороны нельзя отрицать вероятность того, что она оказалась в медицинском учреждении в результате срочной госпитализации.3 Дек 2019 в 5:32 PSTНапомним, 17-летняя дочь Климовой оканчивает 11 класс. Совсем скоро ей предстоит сдача ЕГЭ и поступление в высшее учебное заведение.К слову, Елизавета уже определилась с будущей профессией. Она собирается связать свою жизнь с журналистикой. Почему Хорошилова не захотела идти по стопам матери – остается загадкой.