Издание Коммерсант сообщает со ссылкой на текст документа и на источник в аппарате правительства, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения которых начнут действовать уже в январе наступающего года.

Издание "Коммерсант" сообщает со ссылкой на текст документа и на источник в аппарате правительства, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения которых начнут действовать уже в январе наступающего года, а основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант".Так, в январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью выше 60 километров в час. Кроме того, будет увеличен с 16 до 20 лет возрастной ценз для получения прав на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая. Также будет введен запрет на возвращение водительских прав после их лишения до тех пор, пока нарушителем не будут оплачены штрафы.В октябре 2020 года будут объединены две прежде раздельных части экзамена — "город" и "площадка", практический экзамен будет длиться 30 минут. После проверки навыков вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки экзаменатор отправит ученика на улицы. В соответствии с новыми правилами, заранее "обкатать" маршрут не получится — будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут.Также с 1 октября впервые появится возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Также ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если экзаменуемым были предоставлены поддельные документы.Кроме того, в постановлении правительства уточняются сроки проведения повторных экзаменов: если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца и не более трех месяцев.Подписанное постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов и в рекомендациях для инспекторов, а подготовка этих документов займет десять месяцев.