В Якутии из-за кори ввели ограничения в школах и детских садах. Роспотребнадзор республики срочно закупает 15 тысяч доз вакцин.

В Якутии из-за кори ввели ограничения в школах и детских садах. Роспотребнадзор республики срочно закупает 15 тысяч доз вакцин.На сегодняшний день количество заболевших составляет 40 человек. 10 из них дети. В образовательных учреждениях объявили карантин.В детском садике "Олененок", как и во многих других, начинается пора утренников. Однако, большая вероятность заражения может сильно помешать проведению праздников. В целях безопасности, руководство отстранило от посещения занятий не привитых детей.В городских школах во всю проводят вакцинацию детей с 1 по 11 классы. Ситуация складывается так, что карантин распространяется не столько на учащихся, сколько на их родителей. Перед рабочей неделей прививки от кори получили около двух тысяч представителей взрослого населения.По словам сотрудников Роспотребнадзора закуплено четырнадцать с половиной тысяч доз вакцины. В целях профилактики 52 прививочные бригады обходят так называемые очаги кори — дома и квартиры, где случаи заболевания фиксируются чаще всего.Якутия — далеко не единственный субъект, где не простая ситуация по кори. Как сообщает Роспотребнадзор, вирус хозяйничает во всех странах мира от Европы до Китая. Единственный способ не стать жертвой болезни — это пройти вакцинацию.