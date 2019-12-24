В 2020 году, как и в прошлом будут популярны нежные пастельные оттенки. Также в фаворитах - цвет Neo-Mint и Purist Blue.

Ремонт – дело непростое, требующее много сил, времени и затрат. Иногда даже выбор цвета стен может поставить в тупик, не говоря уже о самой концепции и деталях. Дизайнер интерьеров Artbaza.studio Вероника Ковалева поделилась с читателями 33Live.RuНедвижимость некоторыми трендами в интерьере на 2020 год и рассказала, какие цвета будут в моде.Триптих: экологичность, практичность и гармоничностьСтиль вашего дома в новом году – это отражение ваших собственных желаний, краски и цвета вашего идеального мира. Декор дома и отделочные материалы полностью подчиняются этому принципу. Поэтому можно использовать все, что велит душа и радует глаза. Такую глобальную мысль обсуждали мировые декораторы и архитекторы на выставке Heimtextil во Франкфурте. Специалисты назвали несколько общих правил, которые актуальны в 2020 году и которые помогут определить собственные предпочтения.Главное, что выделяют дизайнеры в оформлении интерьеров – смелость и необычные принты. В новом году можно сочетать самые разные текстуры и краски, а также использовать абстрактные формы при оформлении интерьера.Второе вечное правило, на котором можно акцентировать внимание – практичность. Руководство им помогает находить износостойкие, долговечные и неприхотливые в уходе материалы. Качество превыше всего.Еще одни важный пункт - экологичность. Переработанная бумага или текстиль уже который год в тренде благодаря способностям к хорошей циркуляции воздуха в квартире.Кроме этого, при выборе обоев важно учитывать соотношение и пропорции пространства. Если предметы мебели будут выразительными, то стены должны стать лишь фоном, оттеняя красоту дизайна. Если хочется спокойного минимализма, то можно поиграть с некоторыми элементами декора на стенах.Самая последняя и базовая рекомендация - интерьер должен быть гармоничным, в первую очередь для тех, кто будет в нем жить.Какие цвета в модеКак и в прошлые года, в наступающем году в тренде нежные пастельные оттенки. Также в лидерах в 2020 году будет цвет Neo-Mint: с одной стороны, дерзкий и яркий, с другой - мягкий и приятный.Еще один фаворит – Purist Blue: голубой спокойный оттенок, который идеально подходит для классического интерьера, для детских комнат или даже торжественной гостиной.Также дизайнеры советуют обратить внимание на Cassis (как и в прошлом году) – цвет приглушенной черной смородины, который подойдет для смелого интерьера и поможет акцентировать внимание на отдельных его элементах.Среди популярных оттенков в новом году: Cantaloupe - пыльный оранжевый цвет, а также Mellow Yellow или горчичный. Последний, пожалуй, самый трендовый оттенок, дизайнеры часто сочетают его с яркими и даже ядовитыми цветами.Нельзя оставить в стороне и цвет Metallic, который прекрасно подойдет для минимализма и лаконичных интерьеров. Нередко металлик называют цветом одиноких холостяков, однако он может прекрасно разбавить интерьер и семейной квартиры.Помимо однотонных оттенков, в тренде также текстура и цвета натуральных материалов: дерево, мрамор и зеленая листва. Эти сочетания, с одной стороны, делают отсылку к экологичности, с другой стороны, человеческий глаз воспринимает их легко, настраивая атмосферу дома на отдых и восстановление.