Специалист по банковским программам лояльности Ирина Шаповалова назвала несколько простых правил, придерживаясь которых можно легко сэкономить на подготовке к новогодним праздникам. ..

Специалист по банковским программам лояльности Ирина Шаповалова назвала несколько простых правил, придерживаясь которых можно легко сэкономить на подготовке к новогодним праздникам. Эксперт отметила, что многие магазины часто повышают цены на востребованные праздничные товары в преддверии Нового года, сообщаетПо этой причине Шаповалова посоветовала россиянам заранее планировать расходы и не срываться на спонтанные покупки. Кроме того, ряд товаров можно более выгодно приобрести в интернет-магазинах, где часто бывают акции. А оплачивать приобретения следует банковскими картами с опцией кэшбэк, когда часть потраченных денег возвращается на счет.