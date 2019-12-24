Футбольный клуб российской премьер-лиги Краснодар готов продать своего форварда Ивана Игнатьева. При этом источники в команде сообщают, что быки расстанутся с нападающим, если получат предложение от 8 млн евро или 550 млн рублей.

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Краснодар" готов продать своего форварда Ивана Игнатьева. При этом источники в команде сообщают, что "быки" расстанутся с нападающим, если получат предложение от 8 млн евро или 550 млн рублей.Финансовая планка снижена более чем в два раза: Чемпионат.Ru напоминает, что ранее Игнатьевым интересовались команды высшего российского дивизиона, но тогда "Краснодар" был готов начать переговоры с суммы 20 млн евро.Контракт игрока с "быками" из столицы Кубани действует до лета 2022 года. В сезоне игрок провел за команду 13 матчей в чемпионате страны и три в Лиге Европы, и забил всего пять голов. Тем не менее, уже есть клубы, которые проявляют интерес к его фигуре.