Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя встречами. Самым результативным стал матч между Вегас Голден Найтс и Колорадо Эвеланш, в котором было заброшено 10 шайб. Гости выиграли 7:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя встречами. Самым результативным стал матч между "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш", в котором было заброшено 10 шайб. Гости выиграли 7:3.Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин сначала помог Пьеру-Эдуару Бельмару забросить пятую шайбу, а затем отличился сам, поставив точку в матче. На счету Валерия теперь 7 голов и 12 результативных передач.Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" выиграл пятую встречу подряд, победив гостях "Лос-Анджелес Кингз" 4:1. "Ванкувер Кэнакс" дом нанес поражение "Эдмонтон Ойлерз" 4:2.