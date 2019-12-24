Российские журналисты впервые посетили сирийский город Ракка. Он был фактически столицей боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Разрушений добавили бомбардировки так называемой коалиции, которые унесли тысячи жизней мирных горожан.

Российские журналисты впервые посетили сирийский город Ракка. Он был фактически столицей боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Разрушений добавили бомбардировки так называемой коалиции, которые унесли тысячи жизней мирных горожан.Пшеничный колос — символ Ракки. До войны это была сельскохозяйственная столица Сирии. Здесь выращивали треть всей пшеницы в стране. Потом, почти пять лет — столица запрещенного ИГ. Сегодня все поля в сорняках, огромные элеваторы стоят пустыми.Сначала боевики, затем коалиция превратили Ракку в город-призрак. Инфраструктура — разрушена. Не осталось ни одного завода."Это наш дом, мы здесь живем, а там — живут мои друзья": дом, где живет Хасан и домом назвать трудно. Верхний этаж разрушен ударом авиабомбы. От школы, куда он ходил вместе с друзьями, остался лишь забор с рисунками, как напоминание о мирной жизни.В городе продолжают погибать мирные жители. Только за последний год, по официальным данным, на оставленных боевиками минах подорвались 119 человек. Вот эти кварталы в городе — самые опасные. Во-первых — они не разминированы. Во-вторых — продолжают действовать спящие ячейки террористов.Здесь не работают саперы, на улицах не встретишь полицейских. Блокпостов сирийской армии нет. А курдские отряды самообороны после серии терактов заезжать в центральные районы города опасаются."Мы боимся, везде боеприпасы. Вот, видите — граната валяется. Они повсюду, их никто не убирает", — говорит местный житель.На съемку — 15 минут, не больше. Нужно менять позицию. Большие шансы попасть в засаду."Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей — все они хотят жить в мире", — сказала местная жительница Аиша.Вдоль главной дороги — открыты первые лавки, но покупателей — почти нет. Люди лишь там — где продают хлеб и старую поношенную одежду.Мирные жители приходят на эти руины — чтобы найти то, что можно продать и выручить хоть какие-то деньги. Найти работу в Ракке сегодня практически невозможно. Впрочем, из разрушенных домов все ценное давно уже вынесли. Остались только бетонные стены.Признание в любви — под слоем уличной пыли. Большие буквы на английском — "Я люблю Ракку!" цинично — на фоне того, что стало с городом после бомбардировок коалиции. Тринадцать тысяч погибших от ракет и снарядов мирных жителей — это цифры из доклада ООН. Обещанное восстановление города — за последние два года так и не началось.