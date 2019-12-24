В Каневском районе Краснодарского края грабитель, угрожая поджогом, требовал денег и устроил пожар, столкнувшись с отказом. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Каневском районе Краснодарского края грабитель, угрожая поджогом, требовал денег и устроил пожар, столкнувшись с отказом.Инцидент произошел в станице Стародеревянковская в воскресенье, 22 декабря, в магазине "Пятерочка". Позже выяснилось, что нарушитель за несколько минут до происшествия был в соседнем супермаркете, где, по информации "Кубанских новостей", тоже безуспешно требовал выручку и угрожал поджогом.Во второй раз грабитель не стал тратить время на переговоры и, услышав отказ, облил зону кассы бензином и поджег.Огонь удалось быстро потушить, и в результате происшествия никто не пострадал.Грабителя-пиромана задержали в паре кварталов от устроенного им пожара. Нарушителем оказазался 42-летний мужчина. Причину своего поступка объяснить он не смог.