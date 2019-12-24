Женщина выжила после встречи с грейдером на дороге в Тюменской области. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель снегоуборочной техники просто не заметил пешехода, оказавшегося в слепой зоне.

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей в минувший понедельник, 23 декабря в поселке Голышманово, расположенном в Тюменской области.На записи видно, как женщина, двигавшаяся по проезжей части, обошла грейдер, ехавший ей навстречу. В тот момент, когда она оказалась позади машины, водитель снегоуборочной техники сдал назад.Грейдер сбил даму, после чего протащил ее по асфальту, зацепив ножом для уборки снега.Как сообщают местные СМИ, пострадавшая выжила – она отделалась ушибами, ссадинами и переломом лучевой кости.