В подъезде многоквартирного дома на улице Юбилейная в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка. Девочка лежала рядом с лифтом, передает Руководитель пресс-службы регионального ..

В подъезде многоквартирного дома на улице Юбилейная в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка. Девочка лежала рядом с лифтом, передаетРуководитель пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова заявила, что в настоящее время правоохранители разыскивают нерадивую мать младенца. Саму малышку доставили в медицинское учреждения, где она находится под надзором врачей. О ее состоянии не сообщается.