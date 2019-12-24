Нью-Джерси Дэвилз одержал убедительную победу над Чикаго Блэкхоукс в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Дьяволы взяли верх над черными ястребами со счетом 7:1.

"Нью-Джерси Дэвилз" одержал убедительную победу над "Чикаго Блэкхоукс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" взяли верх над "черными ястребами" со счетом 7:1.Ключевой фигурой в составе победившего "Нью-Джерси" стал российский нападающий Никита Гусев. Он принял непосредственное участие в трех заброшенных шайбах своей команды из семи. По итогам матча у россиянина три голевые передачи.27-летний Гусев ассистировал Дэймону Сиверсону, Блейку Коулмэну и Павлу Захе. Также в составе "Дэвилз" заброшенными шайбами отличались Джек Хьюз, Пи Кей Суббэн, Джон Хейден и Трэвис Зейджак.Примечательно, что "Нью-Джерси" одержал волевую победу – первыми забили хоккеисты "Чикаго". Автором единственной шайбы у "ястребов" стал Зак Смит.