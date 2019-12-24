Шведский футболист Златан Ибрагимович определился с будущим местом работы. Он продолжит свою карьеру в итальянском Милане. Он уже дал свое согласие на возвращение в стан россонери.

Шведский футболист Златан Ибрагимович определился с будущим местом работы. Он продолжит свою карьеру в итальянском "Милане". Он уже дал свое согласие на возвращение в стан "россонери".Стороны вели переговоры о совершении сделки на протяжении предыдущих недель, сообщает ANSA. Однако окончательное решение швед принял якобы после того, как "Милан" потерпел разгромное поражение от "Аталанты" в 17 туре чемпионата Италии (0:5).Накануне у Ибрагимовича завершился контракт с американским "Лос-Анджелес Гэлакси" и он находился в статусе свободного агента.Это пришествие в "Милан" станет для него вторым в карьере. Ранее он выступал за красно-черных с 2010 по 2012 год. Тогда он сыграл 85 матчей, забил 56 голов, выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.