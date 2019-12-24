Государство взяло под охрану предметы интерьера старейшей столичной гостиницы Националь. Само здание, построенное в начале прошлого века, давно является объектом культурного наследия. Теперь этот статус распространяется на люстры, скульптуры, картины - всего около 500 предметов. Все они должны быть сохранены, если в здании будет проводиться реставрация или реконструкция.

Государство взяло под охрану предметы интерьера старейшей столичной гостиницы "Националь". Само здание, построенное в начале прошлого века, давно является объектом культурного наследия. Теперь этот статус распространяется на люстры, скульптуры, картины — всего около 500 предметов. Все они должны быть сохранены, если в здании будет проводиться реставрация или реконструкция.Без этого здания представить Моховую и Тверскую, кажется, невозможно. Старейшая гостиница в Москве — "Националь" — является объектом культурного наследия федерального значения. Охраняются государством уникальный фасад, интерьеры и отдельные декоративные элементы."Гостиница c большими окнами, c прекрасным фасадом. Фасад с применением натурального камня. С очень выверенными красивыми карнизами, с очень красивыми элементами балконов. То есть, каждый элемент был настолько продуман, что здание в целом смотрелось как шедевр", — говорит архитектор, председатель Московского архитектурного общества, профессор МАРХИ Борис Уборевич-Боровский.Автор шедевра – архитектор Александр Иванов. Новую фешенебельную гостиницу он решил построить в стиле эклектики: в оформлении переплетаются черты модерна, неоренессанса и неоклассицизма. Отель открылся в 1902-м. Всего — 160 номеров с собственными ватерклозетами, телефонами и импортной мебелью. И даже два лифта в гостинице установили – кованые решетки сохранились до сих пор. Другой такой технически оснащенной гостиницы в Москве в то время не было."Интересно конструктивное решение лестницы. Архитектором был применен прием, когда лестница крепилась на заделанную в стене консольную конструкцию. И за счет этого, вы видите, — очень тоненькая лестница без косоуров. Ощущение, что мраморные ступеньки просто приклеены друг к другу", — говорит заместитель начальника Управления государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы Софья Рождественская.Сегодня по количеству антиквариата "Националь" может соревноваться с крупнейшими музеями мира. Департамент культурного наследия составил список движимых памятников истории, которые находятся на балансе гостиницы – в него вошли около 500 предметов. Люстры, скульптуры, картины находятся под сигнализацией.Один из самых дорогих и роскошных номеров в "Национале" – президентский люкс. Иногда его называют гостиной Людовика XVI. Правда, таким интерьер стал только в 30-е годы прошлого века. Оформлен в золотистых тонах, стилизован под рококо.Антикварные предметы привезли из национализированных дворцов и усадеб. Главный декоративный элемент зала – зеркало XIX века с фарфоровой рамой, цветочной лепниной и фигурами купидонов.После революции гостиницу закрыли. Здесь разместили общежитие для партийных чиновников – первый Дом Советов. До переезда в Кремль в одном из номеров жил Ленин с Крупской.При советской власти интерьеры "Националя" быстро пришли в негодность. В 1931 году началась первая реконструкция. Номера дополнили мебелью, которую конфисковали в богатых особняках. Происхождение большинства предметов определить сегодня сложно, но известно, что немало перевезли из Царского села и Аничкова дворца. Тогда же, в 30-е, было утрачено майоликовое панно на угловом аттике: античный сюжет "Аполлон и музы" заменили на советский индустриальный — изобразили труд рабочих."Это исторический орнамент в стиле модерн. В 90-е годы во время реставрации были произведены расчистки стен, обнаружены подлинные элементы декора и то, что вы сейчас можете видеть, является реставрационным воссозданием. То есть, рисунок стен — исторический", — говорит Софья Рождественская.Подлинного – начала XX века – в самих номерах осталось немного. Сохранился один мраморный камин, лепной декор потолков, оригинальные витражи в бывшей библиотеке и у парадной лестницы, фигуры атлантов в вестибюле главного входа. Все это специалисты включили в предмет охраны. А значит, любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться с учетом этого статуса.