Боевая машина потерпела крушение в 111 километрах от аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Расследованием аварии займется специально созданная комиссия, сообщает По данным , система ..

Боевая машина потерпела крушение в 111 километрах от аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Расследованием аварии займется специально созданная комиссия, сообщаетПо данным , система катапультирования сработала в штатном режиме и летчик остался жив. Представители Объединенной авиастроительной корпорации отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений наземных объектов также не последовало.пишет, что разбившийся самолет не принадлежал Министерству обороны России. Кроме того, его пилотом был гражданский.