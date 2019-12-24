Юморист Максим Галкин рассказал, как он и его супруга певица Алла Пугачева стали родителями замечательных двойняшек Лизы и Гарри. Как оказалось, долгое время свои планы супруги держали в строжайшем секрете.

Юморист Максим Галкин рассказал, как он и его супруга певицаАлла Пугачева стали родителями замечательных двойняшек Лизы и Гарри. Как оказалось,долгое время свои планы супруги держали в строжайшем секрете.Максим и Алла поженились в 2011 году, хотя их отношенияначались на десять лет раньше. В 2013 у пары появилась двойня. Дети не были усыновлены,они являются биологическими отпрысками пары.Как оказалось, за 11 лет до счастливого рождения малышей,Алла Борисовна заморозила яйцеклетки. После, благодаря чудесам репродуктивноймедицины, из них получилось сразу два эмбриона. Вынашивала детей Пугачевойсуррогатная мать."Я для этого человека создал все самые комфортные условия извозможных. Естественно, мы не были знакомы лично", – сказал Максим Галкин отой, кто помогал ему стать отцом.Галкин отметил, что женщина, выносившая его двойняшек, незнала, чьи это дети. По словам юмориста, с суррогатнойматерью им повезло, она крайне ответственно подошла к выполнению своей задачи.В благодарность шоумен оплатил услуги намного выше рынка."Этого человека нам помогали выбирать специалисты, которыеэтим занимаются. Я им доверился. Конечно, это анкеты, это собеседования. Тывидишь его интервью, а он знает, что это записывается. Ты знаешь его семейныеусловия, откуда человек", – сказал Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".18 Сен 2019 в 3:59 PDTО том, что и Алла Борисовна станут родителями, практическиникто не знал. Супруги держали свои планы в строжайшем секрете, рассказали лишьКристине Орбакайте и родному брату юмориста.Когда двойняшки Лиза и Гарри появились на свет, комик был нагастролях. Забирала малышей из роддома Алла Борисовна. На следующий день послевыписки из перинатального центра звездная чета собрала близких друзей в своемзамке и сообщила о пополнении в семье. По словам , на многих этановость произвела очень сильное впечатление.