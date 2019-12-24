В Минздраве рассказали, какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь. Оказалось, что наиболее подходящий алкоголь для праздничного стола – это белое сухое вино. Наши ..

В Минздраве рассказали, какой алкоголь безопаснее всего употреблять в новогоднюю ночь. Оказалось, что наиболее подходящий алкоголь для праздничного стола – это белое сухое вино."Наши рекомендации – это сухое белое вино, наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности", – цитирует слова главного внештатного психиатра-нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна . Эксперт напомнил, что напомнил, что самое важное правило при употреблении алкоголя – это соблюдение меры.