Похоже, в мире российского фигурного катания начался спортсменопад. Так стало известно, что Алена Косторная может отказаться от участия в чемпионате России.

Похоже, в мире российского фигурного катания начался "спортсменопад". Так стало известно, что Алена Косторная может отказаться от участия в чемпионате России.Юную ученицу Этери Тутберидзе знают как профессионала в мире большого спорта. Несмотря на свой возраст, Алена уже успела стать победительницей финала Гран-при. Поклонники 16-летней спортсменки рассчитывали в будущем увидеть ее на чемпионате России по фигурному катанию, однако появилась вероятность, что девушка будет вынуждена сняться с соревнований.Как рассказал известный журналист Василий Конов, по непроверенным данным источников участие Косторной в состязаниях под вопросом. Впрочем, он также заметил, что окончательного решения по этому поводу нет, равно как и подтверждения полученной информации. Сотрудник прессы также не уточнил, откуда у него появились эти сведения."Пока это все на уровне слухов, но если Алена не сможет принять участие в чемпионате, то перед федерацией встанет вопрос, что делать с составом на чемпионат Европы. Просто представьте себе ситуацию – первое и второе места на ЧР, например, у Трусовой и Шербаковой, а третье у Медведевой или Туктамышевой. Даже подумать страшно, как заштормит при замене", – отметил Конов в своем телеграмм-канале.Он также добавил, что информация будет подтверждена или опровергнута в среду. Журналист надеется, что слухи о снятии Косторной с соревнований так и останутся слухами, однако дополнил, что такие разговоры идут уже не первый день."Никаких фото/видео с тренировок после финала гран-при в публичном пространстве не было. Инстаграм Алены без обновлений уже 10 дней, хотя это и не рекорд, раньше паузы в публикациях бывали и больше", – подытожил Василий.13 Дек 2019 в 9:27 PST