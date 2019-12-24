В Краснодарском крае сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении сотрудника органов внутренних дел. Представители ведомства установили, что на одной из АЗС в станице Динская, за которую отвечал старший специалист ОМВД, на деньги отдела незаконно заправлялись знакомые полицейского.

В Краснодарском крае сотрудники прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении сотрудника органов внутренних дел. Нарушение было выявлено в ходе проверки по расходованию бюджетных средств. Представители ведомства установили, что на одной из АЗС в станице Динская, ответственным за которую был назначен старший специалист ОМВД, на деньги отдела незаконно заправлялись знакомые полицейского.Было установлено несколько фактов заправки личных транспортных средства коллег обвиняемого, а также автомобилей Infiniti FX35, Mercedes-Benz, BMW X3, которые принадлежали третьим лицам. Ущерб от действий должностного лица составил более 17 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Кубань".Материалы проверки были направлены в Следственный комитет. В результате против 33-летнего сотрудника ОВД возбудили уголовное дело. Дальнейшее расследование будет контролировать прокуратура.