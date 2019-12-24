Российский нападающий Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров стал одним из самых заметных хоккеистов в матче своего клуба против Флориды Пантерз в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась разгромом пантер со счетом 6:1.

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал одним из самых заметных хоккеистов в матче своего клуба против "Флориды Пантерз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась разгромом "пантер" со счетом 6:1.Кучеров стал автором одного гола и двух голевых передач. По итогам этого матча он пересек отметку в 500 набранных очков в главном заокеанском турнире по хоккею. Еще одна шайба в активе еще одного россиянина – Михаила Сергачева.Также в составе "молний" забивали Брейден Пойнт, Алекс Киллорн, а Виктор Хедман оформил дубль. Единственным результативным ответом гостей стала шайба в исполнении Джонатана Юбердо. Она была забита при счете 3:0 в пользу "Лайтнинг".Менее удачно сложились матчи у других российских легионеров. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не смогли предотвратить поражения "Вашингтона" в матче с "Бостоном" (3:7). Один из голов на счету Овечкина.А вот Артемий Панарин с Павлом Бучневичем также не помогли "Рейнджерс" в матче с "Филадельфией" (1:5). Оба покинули лед без набранных очков.