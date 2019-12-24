В СМИ просочилась информация о том, что на певицу Ольгу Бузову подала в суд управляющая компания Космосервис. Они утверждают, что артистка задолжала десять тысяч рублей за оплату коммунальных услуг.

В СМИ просочилась информация о том, что на певицу Ольгу Бузову подала в суд управляющая компания"Космосервис". Они утверждают, что артистка задолжала десять тысяч рублей за оплату коммунальных услуг.Сама исполнительница пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Зато это сделала ее мать Ирина Александровна.По словам родительницы звезды, она впервые слышит о неуплатах дочери. Более того, она сомневается, что это достоверная информация. Бузова-старшая уверена, что ей позвонили бы в первую очередь, если бы случилось что-то подобное."Я понятия не имею. Ко мне никто не наведывался. Никаких долгов мы не держим. Если бы были долги, мне бы позвонили лично", – заявила Ирина Александровна.Напомним, речь идет о питерской квартире Ольги, которая располагается во Фрунзенском районе, сообщает . Если верить слухам, то светскую львицу уже начали искать судебные приставы, чтобы потребовать с нее погашение всей суммы.21 Дек 2019 в 10:52 PSTНедавно артистка купила еще одну квартиру, но на этот раз в Москве. Жилплощадь обошлась певице в 120 миллионов долларов, а ее площадь составила 200 квадратных метров.На такую роскошную недвижимость Бузова долго копила. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым солистка снимала жилье в столице, потому что экс-супруг отнял у нее все имущество. Поэтому свой уголок стал заветной мечтой исполнительницы, которую она, наконец, исполнила.