Всех самозанятых россиян обложат налогом с 1 июля 2020 года. Законопроект о введение налога на них по всей России уже разрабатывается, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пока этот налог действует только в четырех регионах. С января 2020 года эксперимент распространят еще на 19 российских регионов.

Всех самозанятых россиян обложат налогом с 1 июля 2020 года. Законопроект о введение налога на них по всей России уже разрабатывается, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пока этот налог действует только в четырех регионах. С января 2020 года эксперимент распространят еще на 19 российских регионов.Кроме того, Валентина Матвиенко в прямом эфире телеканала "Россия 24" заявила, что не исключает освобождения от налога на доходы с тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что надо посчитать, а также определить, за счет чего компенсировать выпадающие от этого из бюджетов всех уровней доходы.24 декабря 2019 года Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ до 12 тысяч 130 рублей.Также Матвиенко выступает за ослабление налогового бремени для малого и среднего бизнеса."Мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит", — отметила Матвиенко.Она подчеркнула, что пришло время более тщательно разобраться, почему не происходит существенного роста предприятий малого и среднего бизнеса. Спикер Совета Федерации подчеркнула: должна быть материальная мотивация в виде снижения налогов для малого и среднего бизнеса. А для микропредприятий, подчеркнула Валентина Матвиенко, вообще можно отменить налоги."Может быть, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов", — внесла рацпредложение Матвиенко.