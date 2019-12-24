Российский космический спутник Метеор-М 2-2 перешел в неуправляемый полет. В Роскосмосе считают, что причиной этому стало попадание в аппарат маленького метеорита, сообщает Как пишет, с ..

Российский космический спутник "Метеор-М" 2-2 перешел в неуправляемый полет. В Роскосмосе считают, что причиной этому стало попадание в аппарат маленького метеорита, сообщаетКак пишет, с устройством уже была установлена связь. Его перевели в режим энергосбережения, отключив бортовые системы. В настоящее время специалисты российской космической корпорации пытаются восстановить работоспособность спутника, вернув его на орбиту.