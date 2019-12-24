В Красноярском крае на месте трагедии на реке Сейба запретили добычу золота. По решению суда работа компании Сисим на участке, где произошел прорыв дамбы, приостановлена. Об этом сообщает ГТРК Красноярск.

В Красноярском крае на месте трагедии на реке Сейба запретили добычу золота. По решению суда, работа компании "Сисим" на участке, где произошел прорыв дамбы, приостановлена. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Напомним, в октябре на золотодобывающем прииске в Курагинском районе разрушилось одно из гидротехнических сооружений. Волной были затоплены несколько общежитий для рабочих. В результате ЧП пострадали 28 человек, 17 — погибли, еще трое признаны пропавшими без вести. В Енисейском управлении Ростехнадзора заявили, что разрушенная дамба являлась временным сооружением и в технологическом процессе она выполняла вспомогательную функцию.Помимо временного запрета на работу, в отношении представителей компании возбуждено несколько административных дел. Предприниматели будут обязаны возместить ущерб на сумму в 365 миллионов рублей. В настоящий момент директор и двое сотрудников рудника арестованы и находятся в СИЗО.