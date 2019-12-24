В Сахалинской области капитанов пяти задержанных японских судов признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов. В наказание экипажам назначили штраф почти в шесть с половиной миллионов рублей. После выплаты в полном объёме их выпустили из-под ареста.

В Сахалинской области капитанов пяти задержанных японских судов признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов. В наказание экипажам назначили штраф почти в шесть с половиной миллионов рублей. После выплаты в полном объёме их выпустили из-под ареста. И суда покинули морской терминал Южно-Курильск, сообщает телеканал "Россия 24".Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали и сопроводили для досмотра японские рыболовецкие суда. В управлении рыболовства Японии тогда утверждали, что нарушений не было, и суда якобы занимались лишь промыслом осьминога – в соответствии с двусторонним соглашением.