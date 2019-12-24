Стадион испанского клуба Атлетик из Бильбао был выбран одним из мест проведения юбилейного чемпионата Европы 2020 года. Однако в Стране Басков не все рады этому событию. Баскские националисты выступили с протестами против проведения матчей Евро-2020 в Бильбао.

Стадион испанского клуба "Атлетик" из Бильбао был выбран одним из мест проведения юбилейного чемпионата Европы 2020 года. Однако в Стране Басков не все рады этому событию. Баскские националисты выступили с протестами против проведения матчей Евро-2020 в Бильбао.Представители молодежного крыла националистической организации Ernai изготовили множество постеров, на которых экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона, который имеет баскские корни, бьет защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса."Нет чемпионату Европы. Не стоит играться со Страной Басков", – цитирует издание Marca слоган постера. При этом влиятельная генсек Народной партии Амайя Фернандес осудила акцию, заявив, что кампанию запустили люди, которые выступают против развития Страны Басков.Сборная Испании проведет в Бильбао три матча Евро-2020. В последний раз испанская национальная команда играла в Басконии в 1967 году. Баскские националисты выступают за защиту и сохранение баскского языка, расширение автономии басков в рамках Испании и Франции или же вообще за создание полностью независимого баскского государства.