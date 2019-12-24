Участник юмористического шоу Comedy Club и бывший участник команды КВН Триод и Диод Андрей Скороход на своей странице в Инстаграм опубликовал видео с пародией на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Насмешкам подверглась и манера белорусского лидера уделять внимание даже самым мелким деталям, и тот факт, что за годы его правления в стране была уничтожена оппозиция.

Участник юмористического шоу Comedy Club и бывший участник команды КВН "Триод и Диод" Андрей Скороход на своей странице в "Инстаграм" опубликовал видео с пародией на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Насмешкам подверглась и манера белорусского лидера уделять внимание даже самым мелким деталям, и тот факт, что за годы его правления в стране была уничтожена оппозиция.Согласно сценарию юмористической зарисовки, представленной Андреем Скороходом, Александр Лукашенко страдает в одиночестве. Камера показывает, как тот отчитывается перед некоей аудиторией о достижениях, путается в цифрах и пытается выдать падение за "отрицательный рост"."Товарищи, в этом году мы сделали все, как и в прошлом. Только лучше", – невзначай сформулировал идеал политического развития Белоруссии комик. Впрочем, дальнейших монолог показал, что, возможно, стало не лучше, а хуже. И насущная проблема, которая якобы заботит Александра Лукашенко, заключается в подсчете черных пятен у коров.Впрочем, самая злободневная шутка была сбережена юмористом на конец. Говоря от лица президента Белоруссии он заявил, что общается с оппозицией в стране. Тогда зрители смогли увидеть, что Александр Лукашенко разговаривает с пустотой. "Товарищи, вам нужно сочно появиться, потому что мне не с кем говорить. Появитесь, и мы с вами обсудим все вопросы", – обратился Андрей Смехов к рядам пустых кресел.Материал дополняется.