Рэпер поделился смешным
роликом с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Певец показал, как снимать
видео для приложения TikTok.
Рэпер поделился смешным
роликом с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Певец показал, как снимать
видео для приложения TikTok.
Комики и Егор Крид собрались втроем
исполнить модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так.
У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, чего не
сказать о Гарике Харламове.
Юморист должен
был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное
движение, но физическая форма этого сделать ему не позволила. Гарик Харламов
завалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящую
комедию.
Поклонники
Крида высмеяли неуклюжего шоумена. "Харламов –
я, когда хочу снять тик-ток", "По жизни –
Харламов", "Гарик – это я на всех своих
выступлениях",
– высказались подписчики рэпера.
Отметим,
что достойно держится на фоне скандала с его женой, актрисой
Кристиной Асмус, а именно – эротически сценами. Он не стал возражать
против съемок артистки в фильме "Текст" с 29-летним Иваном
Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект.
Хейтеры и Кристины Асмус не давали им
прохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На
Гарика Харламова же сыпались оскорбления. Его называли "рогоносцем".