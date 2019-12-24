Рэпер поделился смешным роликом с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Певец показал, как снимать видео для приложения TikTok.

Рэпер поделился смешнымроликом с Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым. Певец показал, как сниматьвидео для приложения TikTok.Комики и Егор Крид собрались втроемисполнить модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так.У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, чего несказать о Гарике Харламове.Юморист долженбыл, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленноедвижение, но физическая форма этого сделать ему не позволила. Гарик Харламовзавалился на Тимура Батрутдинова, превратив все происходящее в настоящуюкомедию.ПоклонникиКрида высмеяли неуклюжего шоумена. "Харламов –я, когда хочу снять тик-ток", "По жизни –Харламов", "Гарик – это я на всех своихвыступлениях",– высказались подписчики рэпера.Отметим,что достойно держится на фоне скандала с его женой, актрисойКристиной Асмус, а именно – эротически сценами. Он не стал возражатьпротив съемок артистки в фильме "Текст" с 29-летним ИваномЯнковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект.Хейтеры и Кристины Асмус не давали импрохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. НаГарика Харламова же сыпались оскорбления. Его называли "рогоносцем".