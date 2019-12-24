Перспективные российские подводные лодки проекта Лайка будут нести вооружение в зависимости от миссии: баллистические или противокорабельные ракеты. Субмарины планируют строить по модульному принципу.

Перспективные российские подводные лодки проекта "Лайка" будут нести вооружение в зависимости от миссии: баллистические или противокорабельные ракеты. Субмарины планируют строить по модульному принципу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы аналитического управления аппарата Совета Федерации.В апреле 2019 года стало известно, что конструкторское бюро "Малахит" завершило проект "Хаски", который должен был определить окончательный облик атомных субмарин. После этого КБ начало опытно-конструкторские работы под шифром "Лайка".Также сообщалось, что новейшие АПЛ будут оснащены боевой информационно-управляющей системой с элементами искусственного интеллекта, а основным вооружением подлодок станут гиперзвуковые ракеты "Циркон" или межконтинентальные баллистические ракеты.