Видеоролик с самой грустной вечеринки глубоко тронул красноярский пользователей в Сети. В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но ..

Видеоролик с "самой грустной вечеринки" глубоко тронул красноярский пользователей в Сети. В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает .В социальных сетях рассказали, что сотрудники выступают в парке каждый день с 18:00 до 22:00. Кадры видеозаписи растрогали сердца горожан, многие из которых призвали прийти и поддержать старательных аниматоров. Многие пользователи возмутились, что их не проинформировали о вечеринке.