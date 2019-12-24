× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2019-novye-podrobnosti-o-gospitalizirovannoj-galine-volchek.html" target="_blank">Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек</a> - Сегодня, 24 декабря, стало известно о том, что Галина Волчек попала в больницу в тяжелом состоянии, даже утверждалось, будто артистка впала в кому. Появились новые подробности.