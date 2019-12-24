Неизвестные убедили потерпевшую в целях сохранности вкладов снять все деньги и внести их на указанные ими банковские счета...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств с банковских счетов гражданки путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 52-летней москвички. Женщина сообщила, что ей на мобильный телефон поступило несколько звонков от неизвестных граждан, представившимися сотрудниками службы безопасности банков, в которых у нее на расчетных счетах хранятся личные сбережения. В ходе разговора неизвестные убедили ее в целях сохранности вкладов снять все деньги и внести их на указанные ими банковские счета, что она и сделала. Впоследствии женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в г. Новосибирске задержали подозреваемых – 25 и 26-летнего мужчин. Установлено, что злоумышленники в ходе разговора с потерпевшей ввели ее в заблуждение и убедили перевести деньги на контролируемые ими банковские счета. Похищенными денежными средствами задержанные распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60