Потерпевшая рассказала, что когда она вышла из своей квартиры, неизвестный мужчина в балаклаве, который в то время находился в подъезде, начал угрожать ей предметом, похожим на пистолет...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Кузьминки 37-летнего жителя Москвы, подозреваемого в разбойном нападении на девушку.В полицию поступило заявление от 19-летней девушки о разбойном нападении. Потерпевшая рассказала, что когда она вышла из своей квартиры, неизвестный мужчина в балаклаве, который в то время находился в подъезде, начал угрожать ей предметом, похожим на пистолет. После этого под угрозами физической расправы мужчина заставил заявительницу войти в квартиру и перевести денежные средства с банковской карты, на указанный им счет. Когда девушка перевела деньги, нападавший скрылся в неизвестном направлении. Общий материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель столицы. Со слов задержанного, ранее он вел совместный бизнес с другом потерпевшей. Через некоторое время партнеры поссорились, и задержанный решил вернуть вложенные им деньги, совершив противоправное деяние. Кроме того, установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного противоправного на территории Московской области.Следователем ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18