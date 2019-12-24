Когда заявитель открыл дверь, в квартиру ворвались трое неизвестных мужчин и, угрожая словесно, похитили у него личное имущество...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино раскрыли грабёж.В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино поступило сообщение от мужчины. Потерпевший рассказал, что в интернете дал объявление об услугах массажа. С одним из позвонивших клиентов он договорился о встрече в съёмной квартире на Азовской улице. Когда заявитель открыл дверь, в квартиру ворвались трое неизвестных мужчин и, угрожая словесно, похитили у него личное имущество. Материальный ущерб составил свыше 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Генерала Тюленева задержали двоих подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались житель столицы и приезжий мужчина в возрасте 31 и 22 лет.Следственным отделением ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых и задержании третьего участника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56