Наталья Фриске обнаружила в подмосковном кафе скульптуру, которая поразительно похожа на памятник, установленный на могиле ее старшей сестры, певицы Жанны Фриске. Женщина в шоке, она попыталась разобраться с рестораном.

Наталья Фриске обнаружила в подмосковном кафе скульптуру, которая поразительно похожа на памятник, установленный на могиле ее старшей сестры, певицы Жанны Фриске. Женщина в шоке, она попыталась разобраться с рестораном.Кафе в подмосковном городе Королеве стало знаменитым на всю страну после того, как в нем побывала младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она оказалась в заведении неслучайно: ей написала женщина, сообщив, что обнаружила в ресторане скульптуру, удивительно похожую на памятник с могилы певицы. Прибывшая на место Наталья, увидев монумент у лестницы, при входе в кафе, просто впала в шок."Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ''Нам подарили''. Просто охренели, в край обнаглели", – не сдержала эмоций ошеломленная Наталья Фриске.Материал дополняется