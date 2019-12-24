Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал операцию, проведенную Лере Кудрявцевой на молочной железе. Также он сделал предположение о том, как себя дальше будет чувствовать знаменитость после удаления грудного импланта.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировалоперацию, проведенную Лере Кудрявцевой на молочной железе. Также он сделалпредположение о том, как себя дальше будет чувствовать знаменитость послеудаления грудного импланта.По словам эксперта, имплантылюбой фирмы и производителя не застрахованы от повреждений. "В основноммуссируется в СМИ то, что у Леры Кудрявцевой был удален сам имплант и капсула,которая сформировалась вокруг него. Скорее всего, речь идет о капсулярнойконтрактуре. Капсула бывает достаточно твердой. Она-то и деформировала этотимплант и, как следствие, из него стало выделяться содержимое", – заявилсобеседник "Дни.ру".Материал дополняется