Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал
операцию, проведенную Лере Кудрявцевой на молочной железе. Также он сделал
предположение о том, как себя дальше будет чувствовать знаменитость после
удаления грудного импланта.
Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал
операцию, проведенную Лере Кудрявцевой на молочной железе. Также он сделал
предположение о том, как себя дальше будет чувствовать знаменитость после
удаления грудного импланта.
По словам эксперта, импланты
любой фирмы и производителя не застрахованы от повреждений. "В основном
муссируется в СМИ то, что у Леры Кудрявцевой был удален сам имплант и капсула,
которая сформировалась вокруг него. Скорее всего, речь идет о капсулярной
контрактуре. Капсула бывает достаточно твердой. Она-то и деформировала этот
имплант и, как следствие, из него стало выделяться содержимое", – заявил
собеседник "Дни.ру".
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