Правоохранители призывают граждан к бдительности и просят донести эту информацию до своих пожилых родственников.

УМВД России по Владимирской области уже неоднократно обращалось к пожилым гражданам с призывами быть бдительными и не попадаться на удочки преступников, которые стараются проникнуть в дома и квартиры под видом сотрудников службы социального обеспечения, благотворительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, представителей различных фирм и похитить денежные средства.Однако подобные преступления продолжают регистрироваться на территории области. Так, 22 декабря неизвестный под видом сантехника проник в квартиру по улице Фейгина города Владимира. После его ухода хозяйка квартиры, женщина 89 лет, обнаружила пропажу 200 тысяч рублей. Несколькими днями ранее у другой пожилой жительницы города Владимира после посещения лже-сантехника пропали 140 тысяч рублей.Отвергая нормы морали и права, злоумышленники стремятся похитить сбережения и ценности граждан. Под их влияние чаще всего попадают те, кто живет или подолгу остается в квартире один и не может за себя постоять: несовершеннолетние, одинокие граждане и люди старшего возраста.Аферисты действуют по стандартным схемам: «обмен денег» в связи с несуществующей на самом деле денежной реформой», «замена страховых полисов», «выдача льготных продуктовых наборов», «проверка оборудования». Нередко незнакомцы предлагают услуги по обеспечению бесплатными лекарствами и оформлению необходимых для этого документов на месте. Таким образом, они отвлекают граждан и, дождавшись благоприятного момента, похищают денежные ценности.Для предотвращения такого рода ситуаций, необходимо запомнить несложный алгоритм действий:- не открывайте дверь незнакомым людям, отказывайтесь от сомнительных услуг и предложений;- если к вам в дверь позвонили незнакомцы, представившиеся соцработниками или работниками каких-либо других учреждений, не стоит сразу доверять им. Помните, что социальные работники и работники коммунальных служб и не приходят без предупреждения;- социальный работник никогда не будет навязывать услуг (ни платных, ни бесплатных), он в этом не заинтересован;- соцработники не продают продукты, лекарства и медицинские приборы, не назначают надбавки и компенсации от государства;- все сотрудники социальных учреждений имеют при себе удостоверяющие личность документы. Не стесняйтесь спросить их и проверить.Уважаемые граждане!Жертвами аферистов чаще всего становятся пенсионеры, излишне доверчивые к посторонним людям. Именно поэтому стоит как можно чаще напоминать своим пожилым родственникам о том, как действуют преступники и объяснять, что ни при каких обстоятельствах не следует пускать в дом неизвестных людей или передавать им деньги.В случае совершения мошенничества в отношении вас или ваших близких, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, так как вовремя поступивший сигнал поможет полицейским быстрее отреагировать и предотвратить новые противоправные факты. Своевременность обращения в полицию помогли летом текущего года оперативно задержать подозреваемых в совершении мошенничества в отношении 90-летнего жителя Киржачского района и 71-летней пенсионерки из Владимира.