Предварительная стоимость изъятого превышает 22 миллиона рублей...

«Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северного административного округа столицы пресечена деятельность подпольных цехов, производивших немаркированную спиртосодержащую продукцию.В рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Ильменском проезде задержан 55-летний житель столицы, который разгружал свыше 1500 бутылок поддельного алкоголя. Полицейские установили, что данный товар незаконно производится на территории Пушкинского и Подольского районов Московской области.При обыске обнаружено свыше 42 тысяч литров винного материала, более 30 тысяч бутылок вина, 52 тысячи единиц пустой тары, 1 400 литров спирта, а также коробки, этикетки, фурнитура и технологическое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности. Предварительная стоимость изъятого превышает 22 миллиона рублей.В помещении одного из цехов находились семеро граждан государств ближнего зарубежья, которые были задержаны и доставлены в территориальное подразделение внутренних дел.Спиртосодержащая продукция передана на ответственное хранение в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.В отношении предполагаемого организатора подпольного производства избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк