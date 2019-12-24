У одного из отделений банка, расположенного на Дербеневской улице, на мужчину напали неизвестные и, брызнув в лицо из предположительно газового баллончика, открыто похитили его деньги...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при участии сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области задержали подозреваемых в разбое.В ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, у одного из отделений банка, расположенного на Дербеневской улице, на него напали неизвестные и, брызнув в лицо из предположительно газового баллончика, открыто похитили его деньги, после чего скрылись. Ущерб составил более 3, 2 млн рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Калужской области были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 25 и 32-летний приезжие, у которых была обнаружена и изъята часть похищенного. В ходе дальнейших мероприятий в Московской области был задержан третий подозреваемый – 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22