В Судогодском районе полицейские поздравили воспитанников Лухтоновской школы-интерната с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года в гости к ребятам из Лухтоновской специальной общеобразовательной школы-интерната приехали сотрудники ОМВД России по Судогодскому району. Начальник отделения по работе с личным составом Сергей Герасимов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Дугина и инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Потапова посетили своих маленьких подопечных с поздравительным сюрпризом.Полицейские подарили ребятам виртуозное выступление фокусника-иллюзиониста Дмитрия Манова. Дети и педагоги с восторгом и интересом пытались разгадать действия фокусника, в рукавах и за спиной искали вспомогательные предметы, повторяли действия волшебного гостя.В конце праздничного представления Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и пожелал всего самого лучшего в наступающем новом году, а полицейские напомнили важные правила безопасного поведения. Детский праздник принес массу положительных эмоций и улыбок не только ребятам, но и его организаторам.