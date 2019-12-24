Певица Алла Пугачева давно дружит с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук Современника даже приглашала Примадонну сыграть что-то в театре. А сегодня на легендарной сцене в спектакле Скамейка блистает старшая дочь Аллы Борисовны. Но что же на самом деле связывает двух див?

Певица Алла Пугачева давно дружит с актрисой, педагогом и режиссером Галиной Волчек. Худрук "Современника" даже приглашала Примадонну сыграть что-то в театре. А сегодня на легендарной сцене в спектакле "Скамейка" блистает старшая дочь Аллы Борисовны. Но что же на самом деле связывает двух див?Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой. Певица на своей странице в социальной сети "Инстаграм" не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождает краткой подписью: "С любимой бабушкой Галей".Недавно в Сети появился ролик, в котором Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит. На это Гарри замечает, что нельзя курить. Галина Борисовна отвечает: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим..."11 Окт 2018 в 1:21 PDTДва года назад Галина Волчек, как и , проводила лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания детей Аллы Борисовны с Галиной Борисовной. Они нежно поцеловали Волчек в щеку и долго махали ей рукой на прощание.6 Ноя 2017 в 4:43 PSTДействительно, Лиза и Гарри называют Волчек бабушкой Галей, хотя их родной бабушки Зинаида Архиповны Одеговой на свете нет уже 33 года. Интересно, навестят ли малыши Галину Борисовну в больнице, где она находится сейчас? Все надеются, что приедет и Алла Борисовна – она всегда очень участлива и помогает друзьям, чем может.