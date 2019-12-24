Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским становятся сговорчивее. Официальный Киев пошел на серьезные уступки, которые могут стать важным шагом на пути к миру в Донбассе.

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским становятся сговорчивее. Официальный Киев пошел на серьезные уступки, которые могут стать важным шагом на пути к миру в Донбассе.На переговорах контактной группы в Минске украинскаяделегация пошла на уступки, сообщают журналисты. Киев и поддерживаемые Москвойреспублики Донбасса согласовали обмена по принципу "всех установленных лицна всех установленных".Долгое время этого не удавалось сделать из-занесговорчивости Киева. Украина отказывалась юридически очищать пленных. На последнихпереговорах контактной группы делегация Незалежной согласилась на уступки.По словам уполномоченной по правам человека в Луганскойнародной республике Ольги Кобцевой, украинская сторона согласилась накомпромиссы. Это позволит обменять удерживаемых лиц до нового года.В свою очередь советник главы Луганской республики Родион Мирошникотметил, что дело удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря тому, чтоукраинские власти согласились на главное требование ополченцев – снятьобвинения с людей, которых готовят к обмену."Киев должен был закрыть уголовные дела, посколькуважно, чтобы нам людей передавали не в статусе "беглых", – сказал он.Зеленский решился на обмен пленными в целях собственнойвыгоды, считает политолог Михаил Погребинский. У главы государства стремительнопадает рейтинг, он сильно переживает. Уровень одобрения немного вырос послесаммита нормандской четверки, теперь пытается заработать очки наобмене, приводит слова эксперта портал "ПолитНавигатор".Переговоры наконец достигли успеха. Состоится обмен удерживаемых лиц по формуле: всех установленных на всех установленных.Донбасс освободит 187 украинцев, Украина - 53 человека. Слава Богу!— ★Нефритовый���� (@nefritovy)Но сильно ему это не поможет, уверен политолог."Эйфорическая реакция на него заканчивается, местные выборы главобъединенных территориальных общин 22 декабря это показали – кандидаты от"Слуги народа" набрали всего треть голосов", – напомнил Погребинский.Об обмене "всех на всех" Владимир Путин и договорились на саммите нормандской четверки в Париже 9 декабря.Также лидеры условились продолжить разведение сил на линии фронта.